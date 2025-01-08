В Татарстане прогнозируют ухудшение погоды

Аккурат после Рождества подступают Крещенские морозы, в этом году сильных морозов пока не ждем, но все же Гидрометцентр Республики прогнозирует нам ухудшение погодных условий, 7 января ночью и 8 января днем поднимется сильный ветер, до 16 метров в секунду, возможна метель с ухудшением видимости.