В Татарстане прогнозируют ухудшение погоды

Аккурат после Рождества подступают Крещенские морозы, в этом году сильных морозов пока не ждем, но все же Гидрометцентр Республики прогнозирует нам ухудшение погодных условий, 7 января ночью и 8 января днем поднимется сильный ветер, до 16 метров в секунду, возможна метель с ухудшением видимости.
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