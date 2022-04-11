В Европе объявлена охота за российскими «санкционными» активами

Европейское полицейское агентство Европол в понедельник, 11 апреля, заявило о начале операции «Оскар», заключающейся в помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, попадающих под санкции, – сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.