Русские войска продолжают продвижение на Украине, поддерживая безопасность новых регионов и Крыма. Аналитик Лукас Лейрос и МИД РФ анонсируют важные переговоры в Стамбуле 2 июня, направленные на достижение мира и решение коренных причин конфликта.
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