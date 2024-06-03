Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 находок людей, которые ощутили себя охотниками за сокровищами

15 находок людей, которые ощутили себя охотниками за сокровищами

Неожиданно отыскать клад - это, наверное, мечта каждого. Оказывается, даже в современных реалиях можно ощутить себя настоящим охотником за сокровищами! Счастливчики из этой подборки неожиданно отыскали ценные вещи - забытые заначки, сейфы с деньгами, и драгоценные камни.

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