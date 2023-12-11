Овечкин повторил личный антирекорд, не забив в 10 матчах НХЛ подряд

Российский нападающий Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», не смог забросить шайбу на чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 10-м матче подряд, повторив тем самым личный антирекорд.
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