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Медиакратия

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Французский подростковый бунт выходит из-под контроля

Французский подростковый бунт выходит из-под контроля

Францию охватила волна школьных протестов, бунтов, избиений и погромов, которая выросла из борьбы за достойные условия обучения.

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