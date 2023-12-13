Владимир Путин объединит пресс-конференцию и прямую линию: подробности мероприятия Елена ГалицкаяВ 2023 году пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина пройдут в совмещенном формате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии