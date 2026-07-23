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SPLETNIK

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Мадонна Мур запускает новый глянцевый журнал Fashion Paper

Мадонна Мур запускает новый глянцевый журнал Fashion Paper

Журналистка Мадонна Мур объявила о запуске нового глянцевого журнала Fashion Paper. Ранее Fashion Paper был модной газетой.

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