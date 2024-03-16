В Госдуме оценили действия поджигателей на российских избирательных участках

Поджоги и аналогичные противоправные действия на избирательных участках могут быть расценены как диверсии или теракты, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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