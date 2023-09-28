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Черкесы и белое движение.

Действия разложившихся «красных» банд, нападавших на аулы, расстрелы представителей адыгского духовенства и социальной элиты, а также политическая «ориентация» на региональное областное правительство, сохранение тесного союза с казачеством… – всё это фактически подтолкнуло черкесов занять сторону белого движения .

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