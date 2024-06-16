Оператор БПЛА рассказал об охоте на редкие образцы техники НАТО в зоне СВО

Российским дронам-камикадзе удается поражать в зоне СВО редкие образцы техники, переданной Западом Киеву, сообщил оператор БПЛА «Ланцет» с позывным «Лунь», рассказ которого опубликовал в Telegram телеканал «Звезда».
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