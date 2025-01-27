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Новые акции протеста прошли в Тбилиси и крупных городах Грузии

Новые акции протеста прошли в Тбилиси и крупных городах Грузии

ИЗВЕСТИЯ/Георгий Бекаури Очередная акция протеста началась в Грузии, сообщает ТАСС. Люди вышли на улицы Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Зугдиди выразить свое несогласие с результатами проведенных в стране выборов.

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