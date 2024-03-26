Цены на нефть растут на фоне проблем нефтегазовой отрасли России

Цены на нефть “отбили” за понедельник все потери второй половины недели. Сырьевые спекулянты закладывают в котировки два факта: Остановку российских НПЗ Самостоятельное сокращение добычи властями РФ для выполнения обязательств перед ОПЕК+.
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