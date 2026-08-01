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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Сушинский: «Кузнецов сможет помочь абсолютно любой команде в КХЛ. Мастерства у него очень много, главное – чтобы было желание!»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о будущем форварда Евгения Кузнецова . Сегодня « Салават Юлаев » объявил о расставании с игроком.

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