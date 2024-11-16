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Профилактика совершения преступлений в сфере высоких технологий.

Профилактика совершения преступлений в сфере высоких технологий.

В общежитии колледжа, в холле 2 этажа, состоялась встреча со старшим следователем отдела расследований и преступлений, совершенных в сфере информационных-коммуникационных технологий Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета РБ, майором юстиции Кравцовой Анастасией Анатольевной.

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