Украина: Местные власти сообщили, что два человека погибли и 22 получили ранения в результате российских авиаударов по Основянскому, Шевченковскому, Немышлянскому и Индустриальному районам Харькова ранее в тот же день.
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