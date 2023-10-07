"Накидка" для танков ВС РФ позволяет отклонять ракеты Javelin

Маскировочное покрытие "Накидка" российских танков Т-90М "Прорыв-3" в ходе испытаний в зоне спецоперации продемонстрировало способность отклонять ракеты американского противотанкового комплекса Javelin, рассказал информированный источник.
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