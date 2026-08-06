НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Смертин о триатлоне: «Не пробовал из-за воды. Если решусь, то только на полный Ironman – 3,8 км плавания, 180 км велосипеда, 42,2 км бега. Другие варианты даже не рассматриваю»

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин рассказал о связанных с бегом планах. Ранее экс-полузащитник « Локомотива » и « Челси » впервые принял участие в ежегодном фестивале Golden Ring Ultra-Trail (GRUT).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии