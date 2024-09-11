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Во Владимире открывается выставка настоящих динозавров

Во Владимире открывается выставка настоящих динозавров

Представленные на выставке экспонаты показывают эволюцию животного мира за 500 миллионов лет.14 сентября во владимирском Музее природы открывается выставка на основе коллекции Вятского палеонтологического музея.

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