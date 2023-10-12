Врач Драпкина назвала переработанное мясо провокатором агрессивного рака

Переработанное мясо несет в себе серьезную опасность, провоцируя агрессивный рак. Об этом предупредила директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт России Оксана Драпкина.
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