В Томске частично разберут дорогу из-за паводка

Известия В Томске частично разберут дорогу, размытую вышедшей из берегов рекой Томь, чтобы поток воды не бил в дамбу, ограждающую опору Коммунального моста, сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня в Telegram-канале.
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