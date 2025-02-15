САФУ приглашает на конкурсы «Краса Арктики» и «Мистер САФУ» 2025

Северный (Арктический) федеральный университет объявляет о старте заявочной кампании на самые масштабные конкурсы красоты и эрудицииСеверный (Арктический) федеральный университет объявляет о старте заявочной кампании на самые масштабные конкурсы красоты и эрудиции«Краса Арктики» пройдет 26 марта, а «Мистер САФУ» — 2 апреля.