САФУ приглашает на конкурсы «Краса Арктики» и «Мистер САФУ» 2025

Северный (Арктический) федеральный университет объявляет о старте заявочной кампании на самые масштабные конкурсы красоты и эрудицииСеверный (Арктический) федеральный университет объявляет о старте заявочной кампании на самые масштабные конкурсы красоты и эрудиции«Краса Арктики» пройдет 26 марта, а «Мистер САФУ» — 2 апреля.
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