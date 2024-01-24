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Вести Севастополь

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Артём Тайнов привёз в Крым пояс Чемпиона мира из Стамбула

Артём Тайнов привёз в Крым пояс Чемпиона мира из Стамбула

20 января известный российский рукоборец, член команды «ARM OLYMP», 11-ти кратный чемпион мира, председатель Федерации армрестлинга Республики Крым, заслуженный мастер спорта по армрестлингу, крымчанин Артём Тайнов одержал победу на международном турнире «Восток VS Запад».

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