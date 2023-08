A young woman cools down with cold water during the summer heat. Галатея ПетроваВ ближайшие дни жители Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Ставрополья столкнутся с экстремально высокой температурой воздуха, которая может достигать 40-43 градусов по Цельсию.