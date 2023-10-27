Мужчина потерял сознание после укуса шершня в Карелии

Госинспекция труда разбиралась в обстоятельствах несчастного случая на севере республики Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий республики.
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