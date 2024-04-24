США одобрили деньги для Украины. Что дальше?

Роман Рейнекин. То, о чем так долго говорили в политических гостиных от Вашингтона до Пекина свершилось: вечером с субботы на воскресенье по московскому времени благополучно завершилась главная политическая интрига Капитолийского холма последних восьми месяцев.
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