БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США одобрили деньги для Украины. Что дальше?

США одобрили деньги для Украины. Что дальше?

Роман Рейнекин.   То, о чем так долго говорили в политических гостиных от Вашингтона до Пекина свершилось: вечером с субботы на воскресенье по московскому времени благополучно завершилась главная политическая интрига Капитолийского холма последних восьми месяцев.

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