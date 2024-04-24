В долине реки Сходни оборудовали пикниковые зоны с мангалами

В СЗАО в этом году оборудовано 100 бесплатных мест для жарки шашлыка. Это больше, чем в прошлом году, ведь вновь появились пикниковые зоны на территории природного парка «Долина реки Сходни в Куркине»: напомним, что полтора года они были закрыты из-за реконструкции.