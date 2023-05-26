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Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»

Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»

В период сложных вызовов многие российские предприниматели проявили настоящие бойцовские качества, работают уверенно и собранно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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