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Мировое обозрение

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«Пора отучать»: депутат Госдумы Боярский выступил против массового использования VPN

«Пора отучать»: депутат Госдумы Боярский выступил против массового использования VPN

Депутаты снова взялись за VPN. На этот раз глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил: постоянное использование сервисов обхода блокировок опасно, особенно для молодежи.

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