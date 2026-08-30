«Пора отучать»: депутат Госдумы Боярский выступил против массового использования VPN

Депутаты снова взялись за VPN. На этот раз глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил: постоянное использование сервисов обхода блокировок опасно, особенно для молодежи.
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