В Тульской области отменена угроза беспилотников

В Тульской области за время действия беспилотной опасности сбили 6 вражеских БПЛА.На территории Тульской области отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
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