Кандидат ПСРМ в Рышканском районе исключен из предвыборной гонки

Примар села Нихорены Рышканского района Константин Маковей, отказавшийся приостановить свою деятельность на время предвыборной кампании и решивший уйти в "отпуск на ежегодный отдых", был исключен из предвыборной гонки.
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