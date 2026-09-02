Безопасный твердотельный электролит достиг рекордной литий-ионной проводимости

Жидкие электролиты в современных литий-ионных аккумуляторах легко воспламеняются, а твердые аналоги из сульфидов и хлоридов, обладая высокой проводимостью, могут выделять токсичные газы при контакте с влагой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
- Различия в успева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым