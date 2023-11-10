Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Продажи в День холостяков станут испытанием для Alibaba, JD.com и Tencent

Продажи в День холостяков станут испытанием для китайских технологических компаний, пишет Bloomberg.«Доходы китайских технологических гигантов прольют свет на то, как потребители страны жили в прошлом квартале в условиях нестабильной экономики, а также будут дополнены более непосредственным индикатором, поскольку в эти выходные стартует торговая феерия в честь Дня холостяков», - отмечается в материале.

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