Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Короче ничего так и не приняли,против себя же никак не пойдёшь!Это как в Советские времена конфисковывали у бабы Нюры...Какое имущество к...
  • Нина Попова
    Из-за этого на гастеров не обращают внимание?Борцы с неоколони...
  • Юрий Во
    Ей уже 75 лет. Ходит с большим трудом. На одной из таких поездок прямо по телевизору показали, как ее под руки вели д...Матвиенко посетит...

Будущих чемпионов старше 18 лет не выгонят из спортшкол

Будущих чемпионов старше 18 лет не выгонят из спортшкол

Группа сенаторов и депутатов подготовила поправки в законы об образовании, общих принципах публичной власти в субъектах и общих принципах местного самоуправления для устранения правового пробела, из-за которого более 150 тысяч профессиональных спортсменов могли завершить свою карьеру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх