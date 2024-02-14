Будущих чемпионов старше 18 лет не выгонят из спортшкол

Группа сенаторов и депутатов подготовила поправки в законы об образовании, общих принципах публичной власти в субъектах и общих принципах местного самоуправления для устранения правового пробела, из-за которого более 150 тысяч профессиональных спортсменов могли завершить свою карьеру.