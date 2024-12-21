"Кому на Руси жить хорошо", версия из Украины🇺🇦 Сотрудники Николаевского ТЦК не брезгуют никакими откатами за "непреследование" ухилянтов, вот и на видео могилизаторы получают взятку обычной рыбой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Кому на Руси жить хорошо", версия из Украины🇺🇦 Сотрудники Николаевского ТЦК не брезгуют никакими откатами за "непреследование" ухилянтов, вот и на видео могилизаторы получают взятку обычной рыбой.
Свежие комментарии