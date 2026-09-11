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Авторадио

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Россиянам стало сложнее общаться с компаниями через интернет

Около 70% россиян говорят, что за последний год им стало сложнее решать вопросы с компаниями через цифровые каналы коммуникаций.

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