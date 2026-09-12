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Царьград

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Концерты Баскова в октябре могут собрать 52,8 млн рублей

Концерты Баскова в октябре могут собрать 52,8 млн рублей

15 и 16 октября Николай Басков выступит в Live Арене в Новоивановском. Ожидаемая кассовая выручка от концертов может составить около 52,8 млн рублей.

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