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Еще 15 очистных сооружений модернизировали в Подмосковье за год

Еще 15 очистных сооружений модернизировали в Подмосковье за год

В Московской области продолжается большая работа по модернизации очистных сооружений. В Министерстве ЖКХ региона отметили, что в 2024 году 15 объектов уже привели в порядок в рамках проекта «Оздоровление Волги» — теперь они обслуживают 350 тысяч человек.

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