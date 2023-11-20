К его слову прислушиваются во всём мире: Аксёнов о Патриархе Кирилле

Глава Крыма поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. "Его Святейшество – непререкаемый духовный авторитет для православных верующих, он пользуется огромным уважением представителей всех конфессий России, к его слову внимательно прислушиваются во всем мире", - отметил Аксёнов.