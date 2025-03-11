Российские ученые рассказали о создании снижающей похмельный синдром водки

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) после многолетних исследований и токсикологических испытаний создали рецептуру водки, снижающей похмелье на 57%.
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