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Твой континент

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Модель из Екатеринбурга Юлия Власова покинула шоу «Титаны» после первого испытания

13 сентября на ТНТ стартовал четвёртый сезон спортивного шоу «Титаны». На площадке собрались 111 атлетов, включая восемь уральцев.

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