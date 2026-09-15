Модель из Екатеринбурга Юлия Власова покинула шоу «Титаны» после первого испытания

13 сентября на ТНТ стартовал четвёртый сезон спортивного шоу «Титаны». На площадке собрались 111 атлетов, включая восемь уральцев.
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