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В России предложили увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоём

В России предложили увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоём

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоём, установив повышенный размер штрафа, если один из пользователей — несовершеннолетний.

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