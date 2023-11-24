ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Американцы не оставляют попыток заставить Россию играть по их придуманным правилам.
Москва обязана дрогнуть и пойти на переговоры… Точно?
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Может быть я ошибаюсь, но сама Природа нам благоволила и будет благоволить, а то есть - Солнышко начинает светить с востока (да, сначало Японию освещает, но, если б япошки против нас не шли, все бы у них было хорошо, а то, что под гитлера легли, и под пиндосов сейчас легли недоделанные) , так запад , в русском языке много плохого связано с этим словом, одно скажу - как они были сзади, так и останутся западлом!!! Вот только не нужно этим заднеприводным доверять , как в 90 е из-за "наших" либерастов, которые и сейчас жаждут поражения России!!!! Хрен им всем в сумку, чтобы сухари не мялись!
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11 час.
BV
Boris Voronin
Причина ВСЕХ бед Великой России в том, что нам навязали КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ путь развития, ФАКТИЧЕСКИ в стране государственный чиновничье олигархический капитализм с САМЫМИ грязными условиями ОБОЛВАНИВАНИЯ и финансового ПОРАБОЩЕНИЯ Народных масс!!! Власть имущие ВРУТ и не признают, что основные выгодаполучатели в стране ТОЛЬКО ЧИНОВНИКИ...!!! Гарант Конституции боится ПРИЗНАТЬ, что более 30 лет экономику, внутреннюю политику выстраивали чиновники ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под свои меркантильные интересы!!! В России возник устойчивый альянс СРАЩИВАНИЕ чиновников и крупного капитала...!!!
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6 час.
Александр Каленик
Согласен с Вами на 100%, враньё возвели в гос. политику, оболванивание народных масс идёт полным ходом
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54 мин.
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