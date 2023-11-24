Москва обязана дрогнуть и пойти на переговоры… Точно?

МП

Михаил Пантюхин

Может быть я ошибаюсь, но сама Природа нам благоволила и будет благоволить, а то есть - Солнышко начинает светить с востока (да, сначало Японию освещает, но, если б япошки против нас не шли, все бы у них было хорошо, а то, что под гитлера легли, и под пиндосов сейчас легли недоделанные) , так запад , в русском языке много плохого связано с этим словом, одно скажу - как они были сзади, так и останутся западлом!!! Вот только не нужно этим заднеприводным доверять , как в 90 е из-за "наших" либерастов, которые и сейчас жаждут поражения России!!!! Хрен им всем в сумку, чтобы сухари не мялись!