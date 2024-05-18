Подпольщик Лебедев: было прервано ж/д движение составов в Харьковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф, таким образом нарушив движение военных составов с техникой и личным составом в Харьковской области.
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