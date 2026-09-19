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IT-эксперт Зыков заявил, что человеку становится все сложнее контролировать ИИ напрямую

IT-эксперт Зыков заявил, что человеку становится все сложнее контролировать ИИ напрямую

Главный редактор IT-издания «Рунет» и основатель ИИ-сервиса для журналистов Владимир Зыков в эфире Общественной службы новостей прокомментировал новость о том, что внутренняя модель американской корпорации OpenAI смогла решить уравнения Навье — Стокса.

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