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Rzeczpospolita: Из-за спора об УПА* Польша может проиграть Украину немцам

Rzeczpospolita: Из-за спора об УПА* Польша может проиграть Украину немцам

Польша из-за внутренней политической борьбы и роста антиукраинских настроений рискует потерять место среди стран, которые будут реально влиять на условия завершения войны на Украине, беспокоится обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

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