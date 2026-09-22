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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Сидоренко: «Если мне дадут ракетку за 12 тысяч, то не думаю, что у меня упадет уровень игры настолько, что я выйду за пределы топ-20 в России»

Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко рассказал о том, как выбирает ракетки для игры.

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