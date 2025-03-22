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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер России U21 о 0:1 с Колумбией: «Это генетика, они более развиты физически. Японцы маленькие – они же не считают это проблемой. Надо брать хитростью, техникой и тактикой»

Россия уступила в товарищеском матче сборной Колумбии до 20 лет со счетом 0:1. Вторая игра между командами пройдет 23 марта.

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