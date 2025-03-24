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Депутат Ивлев: план Стармера по сдерживанию РФ – проявление агрессивной сущности

Депутат Ивлев: план Стармера по сдерживанию РФ – проявление агрессивной сущности

Призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера подготовить план по сдерживанию России после завершения конфликта на Украине является проявлением "агрессивной сущности" Соединенного Королевства и страхом остаться у разбитого корыта.

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