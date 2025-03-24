Призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера подготовить план по сдерживанию России после завершения конфликта на Украине является проявлением "агрессивной сущности" Соединенного Королевства и страхом остаться у разбитого корыта.
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