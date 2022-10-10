Регионам России не хватает врачей: лучшие уезжают в столичные города

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Правительство РФ пообещало увеличить расходы на медицину в будущем году почти на 15% - вместо 1,254 млрд рублей в 2022 году потратить 1,469 млрд рублей.